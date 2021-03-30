الصحة تكشف عدد متلقي لقاح استرازينكيا

2021/03/30 | 08:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، عن حصيلة متلقي لقاح استرازينكا المضاد لفايروس كورونا خلال الايام الثلاثة.

وقالت وزارة الصحة في بيان: ان "العدد الذي تم تلقيحه خلال الايام الثلاثة من لقاح استرازنيكا وصل الى 26727 مواطنا"، مشيرة الى ان المنافذ التلقيحية مستمرة بمنح اللقاح للمواطنين.

من جانبه، قال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي في حديث صحفي، ان "الاف المواطنين توافدوا على مراكز التلقيح المنتشرة في جانب الكرخ لتقلي اللقاح.

واكد الحجامي ان "اللقاح آمن ولا مخاوف منه ومستورد من مناشئ رصينة، وهناك العديد من الدول قامت بتطعيم مواطنيها من هذا اللقاح سعيا لعودة الحياة الى طبيعتها"، مشيرا الى انه لم تسجل اي اعراض جانبية او مضاعفات لدى الملقحين حتى الان.

PUKmedia وكالات

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