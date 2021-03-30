ثلاثة فرق اطفاء تكافح حريقا في النجف (صور)

2021/03/30 | 09:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تمكن الدفاع المدني، فجر الثلاثاء، من اخماد حريق اندلع داخل بناية متخذة كـ "مجمعات طبية" وسط النجف بمشاركة ثلاثة فرق اطفاء.

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واكد بيان المديرية الذي تلقى "ناس" نسخة منه (30 اذار 2021)، انه "طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني النيران التي اشتعلت اعلى سطح البناية وابعدت خطرها عن خزين وقود الگاز الخاص بالمولدات الكهربائية ومنعت امتداد النيران إلى المجمعات الطبية المجاورة وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

واوضح البيان ان "سبب الحريق كان نتيجة تماس كهربائي في المولدات الكهربائية الموضوعة اعلى البناية وهي ما حذرت منه الدفاع المدني في وقت سابق نظراً لخطورته وسرعة انتشار الحريق اذا ما حدث".

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