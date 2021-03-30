حراك برلماني لاقرار قانون الضمان الاجتماعي

2021/03/30 | 09:08 - المصدر: NRT عربية

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اعربت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجريــــن النيابية، الثلاثاء، عن أملها باقرار قانــــون الضمان الاجتماعــــي عقب اقرار الموازنة مباشــــرة، مشيرة الى أن القانون يعد مــــن أولويات اللجنــــة.

وقال رئيــــس اللجنة رعد الدهلكــــي، في تصريح تابعه NRT عربية، (30 آذار 2021)، ان "خطة الحكومة فــــي تنظيم البطاقة التموينية وتعزيزهــــا خطــــوة ايجابية نحــــو تحقيق الأمن الغذائي للمواطنــــين الذين لا دخل لهم أو دخولهم محدودة".

واضاف الدهلكي، ان"الخطة تقتضي بأن تحجب التموينيــــة عن بعض شــــرائح المجتمع وحددتها بالاسم وحجم الدخل الشهري، وهو ضمن مبدأ العدالة الاجتماعية"، مؤكدة ان "تحقيق العدالــــة الاجتماعية في تأمين المجتمــــع للاحتياجات الغذائية بشــــكل ســــلس، يجب أن يكون مبنيا على رؤية اقتصادية رصينة معدة من خبــــراء اقتصاديين، وليس على طريقة الفعل ورد الفعل حســــب الوضــــع الاقتصادي أو وفق رؤية سياســــية وبدافع مكاسب تحصد من قبل تجار".

واوضح، ان "هذه الطريقة فيها إيجابيات وتصب في زيادة مفردات البطاقة التموينية وذهابها إلى الأسر المســــتحقة وتوفير القوت اليومي الغذائي لها، وفــــي نفس الوقت فيها ســــلبيات، ومنها أن توزيــــع البطاقــــة التموينية"، مبينا ان "بهذا الكــــم المحدود، لن يؤثر في معدلات ارتفاع الأســــعار في السوق المحلية".

واشار الدهلكي، الى ان "هذه الدراســــة أعدت كفقرة من فقــــرات الموازنــــة، وهو قرار لمجلــــس الوزراء يطبق من قبل وزارة التجارة"، لافتا الى "زيادة مفــــردات البطاقة التموينيــــة وزيادة نســــبة الشــــمول فــــي الرعاية الاجتماعية، تذهب الى الطبقة المستحقة من أبناء الشعب العراقي".

واكد، ان "أهم الخطوات التي تســــاعد على تأمــــين هذه الفقــــرات والأمن الغذائي، هو إقــــرار قانون الضمــــان الاجتماعي الذي يشــــمل شــــرائح مهمــــة من أبناء الشــــعب العراقــــي والعاطلين عن العمــــل، وإقراره يعد نقلة نوعية للقطاع الخاص".

وتابع الدهلكي، انه "نأمل بعــــد اقرار الموازنة، أن يكون قانون الضمــــان الاجتماعي، هــــو أول القوانين التي تقرأ قراءة ثانية ومن ثم التصويت عليه"، مؤكدا عزم لجنته على اقرار القانون "لأنه يعد انصافا كبيرا لشريحة الشــــباب والمواطنين، ويبعد عنهم شبح الوقوف على طابور شباك التعيينات ويضمن التقاعد من الضمان الاجتماعي أســــوة بالموظف".

N.A

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