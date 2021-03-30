سعر الصرف.. عضو بالاقتصاد النيابية ترد على المخاوف من انهيار السوق في حال تخفيضه مجدداً

2021/03/30 | 09:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصتوقعت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، ندى شاكر جودت، الثلاثاء (30آذار 2012)، عدم حصول تداعيات خطيرة على السوق قد تصل لمستوى الانهيار في حال تم تخفيض سعر صرف الدولار مجددا.وقالت جودت في حديث خاص لـ(بغداد اليوم) إن "حديث بعض الاطراف عن مخاوف من حصول تداعيات خطيرة ستؤثر بشكل مباشر على السوق في حال تم تخفيض سعر الصرف من جديد، غير دقيق ويمثل مبررات لا وجود لها".واضافت أن "إعادة خفض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، سوف تنعش الاقتصاد العراقي والسوق من جديد، وستكون له أثار إيجابية تصب في مصلحة المواطن، وسيتضرر منه المتلاعبين في السوق، الذين تدعمهم جهات سياسية متنفذة".

وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية محمد الشبكي، اكد أمس الأحد (28 آذار 2021)، أن مجلس النواب ملزم بالتصويت على سعر صرف الدولار المقر من قبل الحكومة في مشروع قانون الموازنة لسنة 2021.وقال الشبكي، لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب العراقي، ملزم بالتصويت على سعر صرف الدولار كما جاء من قبل الحكومة في مشروع قانون الموازنة، رغم وجود اعتراضات برلمانية كبيرة على هذا السعر، لكن البرلمان لا يمتلك صلاحية التعديل، لأن هذا الأمر يتم حصراً عن طريق الحكومة".وبين ان "تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في مشروع قانون الموازنة، سيؤدي لإجراء الكثير من التعديلات على فقرات ومواد القانون، بالإضافة الى أن أي تعديل سيكون سببا في ارتفاع عجز الموازنة".

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