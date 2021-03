بعد ’ضجة’ واسعة..  أمازون تعتذر عن ’دواسة’ حمام على شكل العلم العراقي

2021/03/30 | 09:32 - المصدر: وكالة ناس

قدم موقع "أمازون" الالكتروني، اعتذاراً عن ترويجه لـ "دواسة قدم" على شكل العلم العراقي.

وجاء اعتذار الموقع، الذي تابعه "ناس" الثلاثاء (30 اذار 2021)، بعد موجة غضب شعبي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي، وطالبت "الأمازون" بمسح المحتوى وتقديم اعتذار رسمي.

الكاتبة رغد الحيالي، كتبت في تغريدة موجهة لـ "أمازون": "يجب على أمازون إلغاء هذا المنتج الذي يعد إهانة للعراق والشعب والعلم ، والاعتذار رسميًا عما فعلته ، وإذا استمروا في تمويل هذا المنتج ، فسنقاطعنا جميعًا".

Amazon must cancel this product that is an insult to Iraq, the people and the flag, and formally apologize for what it did, and if they continue financing this product, we will boycott it all of us.@amazon @BBCtrending @AmazonAE@bbcarabicalerts #رغد_الحيالي pic.twitter.com/kPGuOt6vsT

— Raghad Al-Hayali 🇮🇶 رغد الحيالي (@Raghadalhayali) March 29, 2021

بدوره رد موقع أمازون، على رسالة الحيالي: "مرحبًا رغد ، نعتذر عن أي إزعاج ، أحيانًا نرى مثل هذه العناصر ، وسنقوم بالتحقيق فيها وإزالتها من الموقع".

Hello Raghad, we apologize for any inconvenience, sometimes we see such items, and we will investigate about it and remove it from the website.-Mohamed.

— Amazon Help (@AmazonHelp) March 29, 2021

