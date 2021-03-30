2021/03/30 | 09:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اسمي : دعاء سعد محمدمهندسه طائراتاعمل في مجال الهيدروليكالمرشحه الاولى على العراق في منظمه علماء الدول الناميه التابعه للامم المتحده نام سنتر لعام ٢٠١٥وحاصله على الاولى على فرق العالم بنفس السنه ونفس المنظمه واجريت بحث عن طرق اتلاف المتفجرات والاسلحه المتهالكهاعمل في وزاره العلوم والتكنولوجيا وترئست العديد من المشاريع والبحوث وحصلت على منصب مدير قسم في عام ٢٠١٤اجريت العديد من البحوث والمشاريع منها تاهيل المكابس المشعه في موقع التويثهكنت شابه ومندفعه وتخيلت ان في العراق ستحصد ماتزرعهلكني حصدت مرض السرطان الذي افقدني رحمي واجزاء عديده من جسدي ومازلت اصارعه بعد ما كنت مندفعه لتخليص بلدي من المشعات وبواقي الاسلحه المتهالكه والمنتشره بالقرب من الاحياء وبمتناول وبالقرب من الاطفالعملت لسنوات عديده وعلى بحوث عديده لتصنيع منظومات اتلاف لهذه الافات لكني خسرت صحتي ولم احضى بمسانده الوطنعندما كنت بكامل صحتي كنت مقدره ولي منزلتيولكنعندما فقدت صحتي وجدت نفسي مبعده عن منصبي واعمالي غطاها الغبار وتركت ومنعت من اكمال مابدئتبل وحوربت هذه نبذه مختصره عن مايحصل لكي سيدتي في وطني اذا ما منحتي جهدك للعراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا ما يحصل لنساء العراق الشريفات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذا ما يحصل لنساء العراق الشريفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).