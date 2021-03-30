تعهدات دولية لإيصال 18 مليار جرعة لقاح لدول العالم

2021/03/30 | 09:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع تعهدت القمة العالمية للتحصين، اليوم الثلاثاء، بايصال 18 مليار جرعة لقاح لدول العالم، مستعرضة الدور الأساس للتكنولوجيا في الحفاظ على سلامة اللقاح على امتداد مراحل سلسلة التوريد.يتبع...

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