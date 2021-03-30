2021/03/30 | 09:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر أمني اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتل تابع للتحالف الدولي جنوبي العراق.

وقال المصدر لـ"السومرية نيوز"، إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت على رتل دعم لوجستي تابع لقوات التحالف الدولي عند مروره في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.وتشهد محافظات الوسط والجنوب منذ اشهر استهدافا مستمرا بواسطة العبوات الناسفة لارتال التحالف الدولي والقوات الامريكية ولكنها في الغالب لاتسبب خسائر سوى اضرار بسيطة في الاليات المصابة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبوة ناسفة تستهدف التحالف الدولي جنوب العراق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبوة ناسفة تستهدف التحالف الدولي جنوب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).