استهداف القوات الاميركية في جنوب العراق

2021/03/30 | 09:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني في ذي قار، الثلاثاء، باستهداف رتل للدعم اللوجستي للقوات الامريكية عند الطرق الدولي بعبوة ناسفة غربي مدينة الناصرية.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (30 آذار 2021)، ان "عبوة ناسفة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي للقوات الأمريكية أثناء مروره على الطريق الدولي غرب الناصرية قرب مطعم أرز لبنان في منطقة البطحاء".

واضاف، ان "العبوة تسببت باعطاب احدى العجلات ضمن الرتل خلال مروره بالطريق الدولي".

N.A

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