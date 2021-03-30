الصين تقر تعديلات جذرية على نظام هونغ كونغ الانتخابي

2021/03/30 | 09:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيّد قادة الصين الثلاثاء إدخال تغييرات واسعة النطاق على نظام هونغ كونغ الانتخابي تقضي بخفض مقاعد الشخصيات المنتخبة مباشرة بشكل كبير وتضمن بأن تختار لجان مؤيدة لبكين نواب برلمان المدينة.

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