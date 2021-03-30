2021/03/30 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء (30 آذار 2021)، توقعاتها لحالة الطقس في عموم مناطق العراق من اليوم إلى يوم الجمعة المقبلة، حيث تتجاوز درجات الحرارة في البصرة 31 درجة مئوية.

وذكرت الهيأة في تقرير تلقته (بغداد اليوم)، أن "الطقس في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، سيكون بين صحو وغائم جزئي إلى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، لتصل إلى نطاق 30 درجة مئوية في ميسان وذي قار وتتجاوزها في البصرة".

وأضافت، أن "يوم الجمعة المقبلة، ستنخفض درجات الحرارة قليلا والطقس صحو مع بعض الغيوم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من اليوم وانخفاضها بهذا الموعد.. الطقس في بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من اليوم وانخفاضها بهذا الموعد.. الطقس في بغداد والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).