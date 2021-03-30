شاهد.. لحظة اعتقال مسؤول في ذي قار وسائقه متلبسان بالرشوة

2021/03/30 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أعلن جهاز الأمن الوطني، في ذي قار، الثلاثاء (30 آذار 2021)، الإطاحة بمسؤولٍ كبير في شركة نفط ذي قار وسائقه متلبسان بالرشوة.

وقال بيان للجهاز، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بتوجيه وإشراف من قبل محافظ ذي قار عبد الغني الاسدي، تمكنت مفرزة من جهاز الأمن الوطني بعد استحصال الموافقات القضائية من القاء القبض على مسؤول كبير في شركة نفط ذي قار وسائقه متلسبان بالرشوة بعد نصب كمين محكم لهما وسط المحافظة".

وأضاف، أنه "ضبط بحوزتهما مبلغاً قدرهُ مئة الف دولار مع كتب ووثائق رسمية فضلاً عن عدد من الاختام الادارية، اذ دونت اقوالهم اصولياً، وجرى احالتهما الى الجهات القضائية لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما".

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