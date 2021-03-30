2021/03/30 | 09:45 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئاسة السورية تعلن تعافي الأسد وزوجته من كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/30 | 09:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئاسة السورية تعلن تعافي الأسد وزوجته من كورونا) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئاسة السورية تعلن تعافي الأسد وزوجته من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).