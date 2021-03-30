الأتجاه شرقا ...-مقدمة قصيرة - - فؤاد الصلاحي

2021/03/30 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_الصلاحي كل المؤشرات الاقتصادية والسياسية تشير الى تجاوز فكرة النظام الدولي بقطبه الاوحد -كما ساد منذ انهيار الثنائية القطبية في العام 90 واعلان الرئيس الامريكي جورج بوش ظهور مرحلة تعميم الرأسمالية وانتصارها ومن ثم انفراد امريكا بقيادة العالم ..ومعه ظهر كتاب - يعملون مستشارين للامن القومي- مثل هنتيجتون وفوكوياما يعبرا عن نهاية التاريخ وولوج مرحلة جديدة تتصادم فيها الحضارات بعد غياب البعد الايدولوجي ..



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