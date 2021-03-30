قراءة نقدية في دورات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي (2-3) التحليل الطبقي لشرائح الراسمالية في الراهن الانتقالي - طارق بشري

2021/03/30 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طارق_بشري في هذا المقال الثاني من سلسلة القول حول نقد دورات اللجنة المركزية (دورات سبتمير -نوفمير - ديسمبر 2020 ويناير 2021) وتحليلها الجزئي للبنية الاجتماعية الطبقية في راهن الفترة الانتقالية نتناول او ندعي المحاولة في اخذ التحليل الاجتماعي الطبقي(الجزئي) الذي ابتدرته هذه الدورات المشار اليها نحو اشتمال الصورة الكلية(القوي الاجتماعية الطبقية التي في السلطة و التي تتنافض او تتنافي مصالحها مع السلطة القائمة) ......





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