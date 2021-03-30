ناسا تسير اول رحلة مروحية على المريخ

2021/03/30 | 09:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد علماء وكالة الفضاء الامريكية "ناسا" لبدء تشغيل أول رحلة للمروحية "إنجينيويتي" المرافقة للمركبة بيرسيفيرانس، على سطح كوكب المريخ، بعد نحو أسبوع واحد.

ومن المقرر أن تقوم "إنجينيويتي" برحلة لمدة شهر على سطح المريخ، حيث ستكون أول طائرة بدون طيار تقوم برحلة على المريخ، وتعمل بالطاقة ويتم التحكم فيها من على سطح كوكب آخر، هو كوكبنا بالطبع، الأرض، بحسب وكالة ناسا.

والمروحية "إنجينيويتي" سيتم نشرها من المركبة الجوالة "بيرسيفيرانس" التي أرسلتها ناسا مؤخرا لاستكشاف المريخ، ومن المقرر أن تبدأ المروحية رحلتها بحلول الثامن من أبريل المقبل.

ويقول قائد فريق الطيارين للمروحية، هافارد جريب: "نحن نستخدم الطائرات بدون طيار والمروحيات هنا على الأرض من أجل تنفيذ مهمات قد يكون من الصعب إنجازها بمركبات أرضية، لكم أن تتخيلوا عندما تكون لدينا نفس هذه القدرة لاستخدامها على سطح كوكب المريخ، يمكن أن نستفيد منها من أجل أغراض الاستطلاع أو التقاط صور واستكشاف المناطق، أو الأهداف العلمية المحتملة للمركبات الجوالة في المستقبل".

وقطعت المركبة "بيرسيفيرانس"، التي أرسلتها ناسا مؤخرا لاستكشاف المريخ، المسافة ما بين الأرض والكوكب الأحمر في رحلة استغرقت سبعة أشهر، برفقة المروحية الصغيرة "إنجينيويتي"، التي ستسهل مهام استكشاف الكوكب.

وحطت برسفيرنس في فوهة "جيزيرو" التي تعتبر أخطر موقع هبوط على الإطلاق بسبب تضاريسه.

وستكتشف المركبة فوهة جيزيرو، وهي موقع يعتقد أنه يعود لبحيرة سابقة كانت موجودة قبل 3.9 مليارات عام.

وستعمل المهمة على البحث عن حياة على سطح المريخ، وستدرس مناخه، وستجمع عينات سيتم إرسالها إلى الأرض بحلول عام 2030.

PUKmedia / وكالات

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