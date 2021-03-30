بحوزتهم حزمة ’دفاتر’.. فيديو يظهر لحظة القبض على مسؤول نفطي متلبس بالرشوة

2021/03/30 | 10:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نشر جهاز الأمن الوطني، الثلاثاء، مقطعاً مصوراً يظهر لحظة اعتقال أحد مسؤولي شركة نفط ذي قار.

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وبحسب الفيديو الذي تابعه "ناس" (30 اذار 2021)، أظهر تحرك مجموعة من عجلات الأمن الوطني صوب الموقع المطلوب، حيث تم ضبط مسؤول كبير في شركة نفط ذي قار متلبساً بالرشوة، وبحوزته مبالغ مالية بالدولار.

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