الكهرباء: مساعٍ للوصول إلى 22 ألف ميغا واط

2021/03/30 | 10:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، وصول انتاج الطاقة الكهربائية إلى 19 ألف ميغاواط رغم ما وصفته بـ”محدودية” التخصيصات المالية وعدم إقرار الموازنة الاتحادية.

ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية عن الناطق باسم الوزارة أحمد العبادي، إن “الوزارة تسعى إلى تحقيق هدفها والوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 22 ألف ميغاواط قبل موسم الصيف المقبل، إذ من المؤمل أن يدخل عدد من الوحدات التوليدية في محطات (صلاح الدين الحرارية والناصرية والسماوة)، فضلاً عن إضافة طاقات جديدة في محطة بسماية، وصيانة وحدات توليدية في محطات (المسيب والهارثة والنجيبية والخيرات)”.

وأوضح العبادي، أن “الجانب الإيراني يجهز العراق حالياً بـ 22 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، بعد أن كانت الكمية 50 مليون قدم مكعب قياسي”، معرباً عن أمله “معاودة إيران التجهيز الى ما كان عليه، لضمان استقرار وضع المنظومة الكهربائية، لاسيما توفير الوقود الى الطاقات الإنتاجية المضافة”.

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