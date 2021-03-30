العمل النيابية: زيادة تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية

2021/03/30 | 10:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نور الزيدي طالبت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بزيادة تخصيصات العوائل التي هي تحت خط الفقر.وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة طالبت في اليومين الماضيين بزيادة تخصيصات العوائل التي هي تحت خط الفقر"، مشيراً إلى أن "الوضع الاقتصادي متأثر بزيادة سعر الصرف وجائحة كورونا". وأضاف الفتلاوي أن "شبكة الحماية الاجتماعية والذين تحت خط الفقر، في مقدمة الشرائح المتضررة"، لافتاً الى أن"اللجنة ترفض المساس بتخصيصات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،أسوة بالمطالبات التي ترفض المساس بالعقود والأجور والمحاضرين والمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي".

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