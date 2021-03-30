الهيئة التطبيعية توجه رسالة للاتحادات الخليجية

2021/03/30 | 10:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعرب رئيس الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم، إياد بنيان، عن أمله بأن يكون الدعم الذي أبدته الاتحادات الخليجية لكرة القدم بشان مساندة ملف العراق لاستضافة خليجي 25 في البصرة، دافعا كبيرا لتنظيم نسخة مهمة من البطولة على أرض العراق.

وذكر بنيان لفرانس برس في أول رد بعد اعتذار قطر الدولة البديلة لاستضافة النسخة المقبلة من البطولة "نقدر بشكل كبير موقف الاتحاد القطري الذي عكس حالة الإيثار والمساندة الحقيقية لمساعي العراق في استضافة البطولة، موقف نبيل في إسناد ملف البصرة".

وأضاف "ونثمن أيضا تعامل رؤساء الاتحادات الخليجية على تعاملهم الأخوي وخطواتهم الجادة في تحقيق تطلعات العراقيين باستضافة البطولة التي تعني الشيء الكثير لجماهير كرة القدم في العراق والمنطقة".

وأظهر الاتحاد القطري للعبة دعمه في إتاحة الفرصة الكاملة للاتحاد العراقي لاستضافة خليجي 25، إثر اعتذاره رسميا لاتحاد كاس الخليج العربي عن عدم استضافة البطولة المقررة نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل كدولة بديلة.

وتابع بنيان "أتوقع أن الأسبوع المقبل سيشهد زيارة مرتقبة لوفد من اتحاد كأس الخليج لمدينة البصرة (جنوب البلاد) للاطلاع على المنشآت والبنى التحتية حيث تتواصل تحضيرات مبكرة لاستقبال هذا الحدث".

وأوضح "نستطيع القول لقد قطعنا أكثر من نصف المسافة على صعيد استضافة خليجي 25".

وحض المسؤول العراقي "المؤسسات الحكومية إلى إظهار تعاون واسع مبكر مع هذا الحدث المنتظر لعشاق كرة القدم في العراق والمنطقة، وقال "نأمل بمساندة الحكومة لنا في الاستضافة وثقتنا كبيرة برئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ووزير الشباب والرياضة عدنان درجال بتأمين سبل النجاح المتكامل".

وحرصت الحكومة العراقية خلال الأشهر الاخيرة على استكمال كل متطلبات المدينة الرياضية في البصرة فضلا عن اهتمام الحكومة المحلية هناك في سياق الرغبة في استضافة بطولة طال انتظارها على العراق.

وتضم المدينة الرياضة في البصرة ملعبا دوليا كبيرا حديثا سعة أكثر من 60 الف متفرج فضلا عن ملعب آخر سعة 30 ألف متفرج وملاعب فرعية للتدريب ومبان فندقية وصحية وخدمية.

واستضاف العراق النسخة الخامسة من البطولة، في العاصمة بغداد عام 1979، وتوجها بحصوله على لقبها.

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