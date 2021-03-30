الرئاسة السورية تعلن نتائج آخر فحص كورونا للأسد وزوجته

2021/03/30 | 10:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة السورية أن رئيس النظام السوري بشار الأسد وزوجته أسماء "يعودان بدءا من اليوم لمزاولة عملهما بشكل طبيعي، مع تمنياتهما لكل المرضى بالشفاء العاجل".

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