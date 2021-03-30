2021/03/30 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة إلى وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على إرهابيين اثنين في صلاح الدين شاركا بجريمة البو دور.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على ارهابيين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة ( ٤ /ارهاب ) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية وهما من ضمن المجموعة الارهابية التي اشتركت بمجزرة قرية البودور التي راح ضحيتها (٧) شهداء من عائلة واحدة".

وأضافت، أنه "من خلال التحقيقات الاولية معهما اعترفا بأنتمائهما لتلك العصابات الاجرامية وقد اشتركا ضمن المفرزة التي نفذت الجرم أعلاه، حيث صدقت اقوالهما قضائياً بالاعتراف واتخذت الاجراءات القانونية بحقهما".

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