خلافات ترجئ تمرير الموازنة إلى موعد مجهول.. عضو بالمالية النيابية يحدد أبرزها

2021/03/30 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

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حدد عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، الثلاثاء (30 آذار 2021)، أبرز الخلافات التي رافقت ليلة التصويت على قانون الموازنة يوم الأحد الماضي.

وقال ميرزا، في تصريح صحفي، إن "مصير مشروع قانون الموازنة أصبح مجهولاً بسبب الخلافات الجديدة التي ظهرت بين الكتل النيابية"، مشيراً إلى أن "حصة اقليم كردستان لاعلاقة لها بتأجيل الجلسة".

وأضاف، أن "خلافات جديدة ظهرت بين الكتل النيابية هي التي تسببت في عدم عقد جلسة التصويت على الموازنة"، مبيناً أن "بعض الكتل قدمت مطالب جديدة بالاضافة الى تحديد سعر صرف الدولار ولم تتوصل الى اتفاق في ما بينها".

ولفت عضو المالية النيابية، أنه "لا يوجد أي موعد جديد للتصويت على الموازنة، والاجتماعات انتهت من دون تحديد أي موعد للجلسة المقبلة".

وكان مجلس النواب قد أخفق أول أمس الأحد، بعقد الجلسة الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة، بسبب الخلافات وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الكتل السياسية بشأن تمريرها

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