خبر سعيد لزيدان في تدريبات ريال مدريد قبل مواجهاته المصيرية

2021/03/30 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

عاد نادي ريال مدريد لاستئناف تدريباته، أمس الاثنين، بعد راحة استمرت بضعة أيام، من أجل الاستعداد لمواجهة الفريق أمام إيبار، السبت المقبل.

وشهدت التدريبات غياب السباعي الدولي المتواجدين مع منتخبات بلادهم، فيما يبقى كل من فيديريكو فالفيردي وتوني كروس خارج حسابات المدير الفني زين الدين زيدان في المواجهة القادمة في ظل استمرار تعافيهما من الإصابة، إذ تظل مشاركتهما حتى أمام ليفربول في مباراة الذهاب في بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء 6 نيسان، محل شك.

كذلك، غاب عن التدريبات كل من ألفارو أودريوزولا وماريانو دياز وإدين هازارد، والذين يعانوا من إصابات أيضًا ستحرمهم من المشاركة مع الفريق في المباراة، حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ورغم ذلك، فقد تلقى المدير الفني زين الدين زيدان خبرًا سعيدًا خلال تدريبات أمس بعدما قام الظهير الأيمن داني كارفخال بالتدريب بالكرة ليدخل في المرحلة الأخيرة من تعافيه من الإصابة ويصبح قريبًا من العودة للمشاركة في المباريات.

ويستعد ريال مدريد لخوض مباريات صعبة خلال الفترة المقبلة إذ سيعين عليه مواجهة ليفربول مرتين وكذلك غريمه برشلونة في غضون أقل من 10 أيام بعد مواجهته لإيبار.

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