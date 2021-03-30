مباحثات سورية عراقية حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

2021/03/30 | 10:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية ايفان فائق جابرو مع سفير سورية في بغداد صطام جدعان الدندح اليوم تعزيز العلاقات الثنائية بين سورية والعراق....

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