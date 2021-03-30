وزراء خارجية العراق والاردن ومصر يبحثون موعداً للقمة الثلاثية ويؤكدون على التعاون والدعم الكامل للعراق

2021/03/30 | 10:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وزراء خارجية العراق فؤاد حسين، والأردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري، مؤتمراً صحفياً في مبنى وزارة الخارجية العراقية في بغداد، للحديث عن القمة الثلاثية المرتقبة.وقال وزير الخارجية فؤاد حسين في المؤتمر الصحفي بشأن الاجتماع مع نظيريه المصري والأردني: … Readmore

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