الهجرة: نحاور اقليم كوردستان لاغلاق مخيمات الايزيديين

2021/03/30 | 10:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الهجرة والمهجرين، الحكومة الاتحادية الى زيادة تخصيصاتها للايفاء بالتزاماتها تجاه النازحين العائدين الى مساكنهم، فيما اكدت انها تجري تفاهمات مع اقليم كوردستان لاعادة النازحين من المخيمات الى مناطقهم.

وقال وكيل الوزارة كريم النوري في تصريحات نقلتها وكالة الانباء العراقية، إن "عدد النازحين في الداخل وإقليم كوردستان يبلغ قرابة 29 ألف عائلة وفي الخارج قرابة 4 آلاف عائلة"، مبيناً أن "الوزارة أغلقت جميع المخيمات عدا مخيم الجدعة في نينوى ،ومخيم عامرية الفلوجة ،إضافة الى 26 مخيماً في إقليم كردستان يضم النازحين من شنكال والمناطق المحيطة بمدينة الموصل حيث تجري الوزارة تفاهمات مع الاقليم للتنسيق بعودة بقية النازحين بشكل طوعي الى مساكنهم".

واضاف النوري ان "موازنة 2021 خصصت 85 مليار دينار للوزارة ،منها 13 ملياراً تشغيلية والباقي 72 مليار دينار لا يكفي لعُشر ما تم عودتهم الى مناطقهم من النازحين، لذا فإن الوزارة طالبت الحكومة بزيادة تخصيصاتها لتفي بالتزاماتها تجاه العائدين من النازحين وتشجيع النازحين في المخيمات على العودة الطوعية "، لافتاً الى أن "الوزارة فاتحت المنظمات الدولية للمساعدة بتقديم الدعم للنازحين في حال عودتهم وطالبت الاقليم بالتعاون من أجل عودة النازحين الى ديارهم".

PUKmedia / متابعة

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