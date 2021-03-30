الاتحاد الوطني الكوردستاني يدعم مدارس خورماتو

2021/03/30 | 10:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من مركز تنظيمات حمرين للاتحاد الوطني الكوردستاني عددا من مدارس قضاء خورماتو بهدف تقديم المساعدات لهم دعماً للمسيرة التعليمية وأيضا توفير وسائل التعليم الضرورية وسد النقص في الموارد المساعدة لمدارس القضاء.

وقام وفد مركز تنظيمات حمرين بزيارة المدارس وقدم المساعدات الضرورية، والتقى خلال زيارته الأستاذة ومدراء تلك المدارس الذين قدموا الشكر والتقدير للاتحاد الوطني الكوردستاني على ما يقدمه من دعم متواصل للعملية التعليمية بالقضاء من خلال رفدهم بالمستلزمات التي يحتاجون اليها وأيضا تلبية أحتياجاتهم وسد نواقصهم.

PUKmedia /عمر اواره

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