ارتفاع بأسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية لليوم الثلاثاء

2021/03/30 | 10:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني شهدت أسعار صرف الدولار، الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا في البورصة الرئيسة والاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.وسجل سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح ببغداد 145100 دينار، مقابل كل ورقة فئة 100 دولار.وارتفعت […]

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