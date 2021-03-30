2021/03/30 | 10:33 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيتش تعدل نظرته للاقتصاد العراقي من سلبية الى مستقرة

اصدرت وكالة( فيتش) للتصنيف الائتماني تعديلاً حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العراقي ورفعه درجة تصنيفه الائتماني الى “مستقرة” بما يتعلق في احتمالات العجز عن السداد، لجهة تصدر النقد الاجنبي( IDR )وتُقر وصول العراق الى المرتبة(-B).

وذكرت الوكالة، أن بيانات تَحسن اسعار النفط، ورصد انخفاض اقل لاحتياطي النقد الاجنبي، ومقارنتها مع ما استندت عليه الوكالة في نيسان/ ابريل عام 2020، قد رفع النظرة من السلبية الى المستقرة.

واكدت الوكالة في تصنيفها الدولي المعتمد، ان هناك امكانية لاجراء بعض السياسات المالية للوصول الى وضع اكثر استدامة، بعد موافقة الحكومة على الورقة البيضاء.

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