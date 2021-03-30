التطبيعية توجّه إنذاراً إلى نفط الوسط وبلدية الناصرية.. وتتوعد بعقوبات

2021/03/30 | 10:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجّهت الهيئة التطبيعية، الثلاثاء، إذاراً "نهائياً" نادي نفط الوسط وفريق بلدية الناصرية.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 آذار 2021)، إنه "قررت لجنة كرة الصالات والشاطئية في الهيئة التطبيعية توجيه إنذار نهائي إلى نادي نفط الوسط، لعدم قيامه بالتنسيق مع قوة أمن الملاعب، وتأمين تواجدهم في المباريات التي تقام على ملعبه ضمن دوري كرة الصالات".

وأضاف، "وشُملَ الإنذار أيضا فريق بلدية الناصرية لعدم الالتزام بالقرارات التي تم اتخاذها سابقاً من قبل اللجنة، وعدم التزامه بقرارات خلية الأزمة بمنع دخول الجمهور إلى الملاعب، وفي حال تكرار هذه الحالة ستضطر لجنة كرة الصالات لنقل مباريات الفريقين خارج محافظتهما".

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