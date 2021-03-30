الاستخبارات تطيح بإرهابيين اثنين شاركوا بمجزرة البودور في صلاح الدين

2021/03/30 | 10:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات، الاطاحة بأرهابيين اثنين في صلاح الدين من ضمن المشتركين بمجزرة قرية البودور.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته “تقدم” انه “من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على ارهابيين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة ( ٤ /ارهاب ) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية”.

واوضحت أن “الإرهابيين من ضمن المجموعة الارهابية التي اشتركت بمجزرة قرية البودور التي راح ضحيتها (٧) شهداء من عائلة واحدة، ومن خلال التحقيقات الاولية معهما اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الاجرامية وقد اشتركا ضمن المفرزة التي نفذت الجرم اعلاه، حيث صدقت اقوالهما قضائياً بالاعتراف واتخذت الاجراءات القانونية بحقهما”.

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