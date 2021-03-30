الخارجية الامريكية تحدد موعد الجولة القادمة من الحوار الستراتيجي العراقي – الامريكي

2021/03/30 | 10:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قسم شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأميركية من خلال حسابه على تويتر، أن الجولة القادمة من الحوار الستراتيجي العراقي – الأميركي ستجري يوم 7 نيسان المقبل.وقال قسم شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأميركية في تغريدة: “ستعقد الولايات المتحدة … Readmore

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