اللجنة العليا تناقش اجراءات مواجهة كورونا

2021/03/30 | 10:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تعقد اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة الموقف والوبائي لفايروس كورونا.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى PUKmedia، فإن الاجتماع سيناقش التقرير الذي ستقدمه وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان حول انتشار فايروس كورونا.

وسيناقش الاجتماع اتخاذ اجراءات صحية جديدة لمواجهة انتشار فايروس كورونا بعد الزيادة اليومية الكبيرة التي تشهدها نسبة الاصابات والوفيات في اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

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