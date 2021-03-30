شفاء الاسد من كورونا

2021/03/30 | 10:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية بأن الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد قد تعافيا من فايروس كورونا، وأن نتائج الفحص الطبي جاءت سلبية.وأضافت الوكالة بأن بشار وأسماء الأسد سيزاولان عملهما بشكل طبيعي انطلاقا من اليوم.

وقالت الوكالة "بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وزوال أعراض الإصابة بفيروس كوفيد-19 وظهور القيم السلبية لمسحة البي.سي.آر التي تم إجراؤها لهما..



الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد يعودان بدءا من اليوم لمزاولة عملهما بشكل طبيعي".

PUKmedia / وكالات

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