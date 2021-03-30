أسعار صرف الدولار ترتفع في الاسواق العراقية بعد انخفاض “طارئ”

2021/03/30 | 11:02 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” قائمة بأسعار صرف الدولار امام الدينار، حيث ارتفعت اسعار الصرف في البورصات ومنافذ الصيرفات ارتفاعًا نسبيًا.

وبلغ سعر الصرف في بغداد – بورصة الكفاح 145,200 لكل مئة دولار، فيما بلغ سعر الشراء في الصيرفات 144,750، وبلغ سعرالبيع 145,750 لكل مئة دولار، بعد أن انخفض خلال الايام الماضية إلى 145.000 دينار لكل دولار.

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