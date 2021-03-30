النفط يحافظ على سعره مع استئناف حركة الشحن بشكل طبيعي في قناة السويس

2021/03/30 | 11:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حافظت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، على استقرارها مع استئناف حركة الشحن عبر قناة السويس.وتراجع خام برنت سنتا واحدا أو 0.02 بالمئة، ليصل إلى 64.91 دولاراً للبرميل.وارتفع سعر نفط غرب تكساس الأمريكي 3 سنتات، ليصل إلى 61.58 دولارًا للبرميل … Readmore

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