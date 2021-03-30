حادثا سير يربكان حركة السيارات ببغداد.. ازدحام في القناة وساحة الأردن ’قافلة’ (صور)

2021/03/30 | 11:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شهدت العاصمة بغداد، الثلاثاء، حادثي سير في منطقتين، ما أدى إلى حصول ازدحامات وتكدس العجلات في طوابير طويلة.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وأظهرت صور اطلع عليها "ناس"، (30 آذار 2021)، وقوع حادث سير على سريع الغزالية تمثل بانقلاب عجلة حمل "لوري"، في ساعات الصباح الأولى، ما أدى إلى تكدس المركبات وتشكل طوابير طويلة نتيجة الزخم المروي الذي ولّده الحادث.

كما تسبب حادث سير على سريع محمد القاسم، في الجهة المقابلة لمجمع الزهور السكني، ما تسبب هو الآخر بزخم مروري على الطريق.

كما شهد طريق القناة باتجاه مدينة الصدر، زخماً مرورياً، في ما شهدت ساحة الأردن اختناقات مرورية وانسابية حركة بطيئة.

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