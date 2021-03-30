تعافي بشار الأسد وزوجته من كورونا

2021/03/30 | 11:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الرئاسة السورية اليوم الثلاثاء، تعافي الرئيس بشار الأسد وزوجته من إصابتهما بفيروس كورونا.

وقالت الرئاسة، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: “بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وزوال أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وظهور نتائج سلبية لمسحة بي سي آر، فإن الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد يعودان بدءاً من اليوم لمزاولة عملهما بشكل طبيعي”.

ويُذكر أن دمشق أعلنت إصابتهما بكورونا في 8 آذار الجاري.

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