نائب يتحدث لـ NRT عن موعد حسم الموازنة واقتراح سعر جديد للدولار

2021/03/30 | 11:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف النائب حسن خلاطي ،الثلاثاء، عن وجود حراك برلماني لاعادة النظر بسعر الدولار، مستبعدا في الوقت ذاته تأجيل الموازنة الى العام المقبل.

وقال خلاطي في تصريح لـ NRTعربية ،(30 اذار 2021)، ان "ارتفاع اسعار الدولار بشكل متزايد دليل على عدم وجود سيطرة على اسعار العملة مما ادى ايضا الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق، مشيرا الى وجود حراك برلماني لجمع التواقيع بغرض دعوة الحكومة لاعادة النظر بتسعيرات صرف الدولار".

واشار خلاطي الى ان" الموقف المناسب لاعادة وضع السوق الى استقراره هو اتخاذ اعادة النظر بالتسعيرة، واتخاذ سعر وسطي ما بين الذي اعتمدته الحكومة بـ 145 وبين السعر السابق 120،" مقترحا سعرا جديدا يتراوح من " 130 الى 135 لاعادة السيطرة على قيمة الدولار والسوق واسعار المواد الغذائية والانشائية التي ارتفعت بشكل كبير، مما اثر ذلك على الطبقات الفقيرة و الميسورة".

واضاف خلاطي " بالرغم من عدم اقرار الموازنة لحد هذه اللحظة الا انه لا يمكن ان تؤجل الى مدة زمنية طويلة"، مبينا انه "سبق وان كان لنا تجربة في 2020 عندما بقى البلد بدون موازنة، وسبب ذلك ارباك كبير وأثر بشكل واضح ومباشر على عمل الوزارات والموظفين وعلى الكثير من المشاريع الخدمية".

وتابع خلاطي" تأخير الموازنة في هذا العام يعتبر سابقة خطيرة لانه تأخر اكثر من ثلاثة اشهر وهي قضية لم تحصل سابقا في كل دورات مجلس النواب"، معللا السبب بوجود خلافات كبيرة في مشروع الموازنة".

واردف النائب حسن خلاطي قائلا ان "الاجواء في مجلس النواب تسير باتجاه اقرارها خلال هذا الاسبوع على اقل تقدير، ولا يمكن تأجيلها الى ابعد من هذا الحد".

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