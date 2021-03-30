البرازيل: 1660 وفاة وحوالي 40 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد

2021/03/30 | 11:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 1660

وفاة جديدة بفيروس كورونا، وحوالي 40 ألف

إصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة

الماضية.

وأشارت الوزارة - وفقا لقناة (روسيا

اليوم) الفضائية اليوم الثلاثاء، إلى أن

هناك

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