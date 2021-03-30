الرئاسة السورية تعلن شفاء الأسد وزوجته من فيروس كورونا

2021/03/30 | 11:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة السورية، الثلاثاء، أن

نتائج مسحة فيروس كورونا التي اجريت

للرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء، جاءت

سلبية، وقد عادا إلى مزاولة عملهما بشكل

طبيعي.

وقالت الرئاسة في تغريدة عبر منصة

"تويتر"، إنه

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