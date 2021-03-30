البيت الأبيض: بايدن لا ينوي لقاء الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ اون

2021/03/30 | 11:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البيت الأبيض ان الرئيس جو بايدن لا ينوي لقاء نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ اون.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي خلال مؤتمر صحفي، ان المقاربة بين بايدن والرئيس كوري الشمالي ستكون مختلفة تماما عما كان عليه الوضع بين ترمب وكيم جونغ اون، مضيفة ان بايدن لا ينوي عقد لقاء مع الرئيس الكوري الشمالي.

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