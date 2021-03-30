هددها بنشر صورها.. الشرطة المجتمعية تنقذ فتاة من الابتزاز الإلكتروني

2021/03/30 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء (30 آذار 2021)، إنقاذ فتاة من ابتزاز شاب بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام بمحافظة ميسان، تمكنت من إنقاذ فتاة من العاصمة بغداد من ابتزاز شاب، هددها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل الخضوع لرغباته الدنيئة".

وأضافت، أن "الشرطة المجتمعية اتخذت بحق المبتز الإجراءات اللازمة بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب الفتاة، الى ذلك دعت الشرطة المجتمعية المواطنين وخصوصا النساء والفتيات الى عدم الخضوع للغرباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

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