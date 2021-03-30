عضو بالتربية البرلمانية يوجه طلباً إلى لجنة الصحة والسلامة بشأن دوام المدارس

2021/03/30 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

دعا عضو لجنة التربية النيابية، رعد المكصوصي، الثلاثاء (30 آذار 2021)، اللجنا العليا للصحة والسلامة، إلى إعادة دوام المدارس حضورياً.

وقال المكصوصي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "معدل الإصابات بكورونا في المدارس يعد محدوداً قياساً بأعداد الطلبة الذي يصل إلى ملايين عدة".

وأضاف، أن "إجراءات الحظر مرتبطة بشكل مباشر بالمدارس فيما ان الوضع مختلف في المولات والاسواق التي لاتشهد التزاماً حقيقياً بالاجراءات الوقائية".

وأوضح المكصوصي، ان "اجراء الامتحانات الحضورية لمختلف المراحل الدراسية لم يسجل اصابات بفيروس كورونا بسبب الالتزام العالي من قبل الادارات المدرسية".

وطالب النائب، "خلية الازمة بإعادة النظر في قراراتها حيال الدراسة والسعي الى اعادتها حضوريا ولو ليومين في الاسبوع لكل المراحل في الوقت الراهن لان المدارس اثبتت بانها الاكثر التزاما بالاجراءات والضوابط الوقائية".

واشار الى ان "تنامي اعطاء اللقاحات لشرائح واسعة ستؤدي الى انعكاسات ايجابية في الاطار الصحي وفق المعنين وتخفف من حدة انتشار الفيروس مايستدعي اجراءات تعيد الواقع التعليمي في البلاد إلى الوضع الطبيعي".

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