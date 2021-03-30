القبض على 11 متهماً بجرائم مختلفة في صلاح الدين

2021/03/30 | 11:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على 11 متهما بجرائم مختلفة في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت شرعت بحملة تفتيش واسعة في عموم اقضية المحافظة لتنفيذ أوامر قبض صادرة بحق مطلوبين للقضاء".وبينت المديرية إن "الحملة أسفرت القبض على (11) متهما بمواد قانونية مختلفة واودعتهم التوقيف لغرض إكمال الإجراءات القانونية بحقهم أصوليا".

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