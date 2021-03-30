جهود لاقرار الموازنة في جلسة يوم غد الاربعاء

2021/03/30 | 11:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية ان الحوارات مستمرة لاقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021، مرجحة عقد جلسة مجلس النواب يوم غد الاربعاء.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان الحوارات مستمرة بين الكتل النيابية لاقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

واضاف: ان اغلب الجهود تتجه لعقد جلسة مجلس النواب يوم غد الاربعاء والتصويت على مشروع قانون الموازنة، مشيرا الى ان الكتل النيابية لم تتوصل الى اي اتفاق حول الموازنة لحد الآن.

هذا واخفق مجلس النواب يوم الاحد الماضي في عقد جلسته بعد حوارات استمرت لساعات طويلة بعد ظهور خلافات جديدة بين الكتل النيابية حول سعر صرف الدولار وحصة المحافظات من تخصيصات البترودولار وبعض الخلافات الاخرى.

PUKmedia خاص

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