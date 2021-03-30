قوباد طالباني يشيد بجهود القوات الامنية في جمجمال

2021/03/30 | 11:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بجهود القوات الامنية في قضاء جمجمال بعد القاء القبض على المتهم بقتل فتاتين.

وقال قوباد طالباني في تغريدة على موقع تويتر: اشيد بجهود قائممقام جمجمال والقوات الامنية في المنطقة التي استطاعت اعتقال المتهم بقتل الشقيقتين (هيلين وآواره).

واضاف: في وقت الجريمة اكدنا باننا لن نتوقف لحين اعلان المتهمين وتقديمهم الى القضاء، واليوم نحن مطمئنون بظهور الحقائق واعتراف المتهم بتنفيذ جريمته النكراء.

PUKmedia ترجمة

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