2021/03/30 | 11:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة في إقليم كوردستان تعلق نشاطاتها لإرتفاع الإصابات بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/30 | 11:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة في إقليم كوردستان تعلق نشاطاتها لإرتفاع الإصابات بكورونا ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة في إقليم كوردستان تعلق نشاطاتها لإرتفاع الإصابات بكورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).