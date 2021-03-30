دعم الناجيات الإيزيديات على طاولة لقاء وزيرة الهجرة ووفد منظمتي الهجرة الدولية و’يزدا’

2021/03/30 | 11:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان جابرو، الثلاثاء، آلية دعم الشريحة الإيزيدية، مع وفد من منظمتي الهجرة الدولية و’يزدا’.

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وذكر بيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (30 آذار 2021)، إنه "استقبلت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، اليوم الثلاثاء وفد منظمتي الهجرة الدولية و(يزدا) وعدداً من الناجيات الأيزيديات في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد، وتناول اللقاء بحث آلية دعم الشريحة الايزيدية سيما الإيزيديات الناجيات من قبضة عصابات داعش الإجرامية، وكيفية إعادة أبناء هذا المكون الأصيل إلى مناطقهم، وإعادة اعمار وتأهيل البنى التحتية في مناطقهم وتشييد وترميم دورهم المهدمة وتوفير سبل العيش الكريم لهم".

وأكدت جابرو وفق البيان، أن "اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين والخاصة بدعم النساء الناجيات من الإيزيديات وغيرهن اللواتي كن بقبضة تنظيم داعش، قامت بتقديم المساعدات اللازمة لهن مع منحة مالية قدرها مليوني دينار لكل ناجية مسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وحكومة إقليم كردستان".

وتابع البيان، "وأشاد وفد المنظمات بدور الوزارة وما قدمته لخدمة النازحين منذ بداية أزمة النزوح، مثمنين في الوقت ذاته جهود الوزيرة بالاسراع في دعم هذه الشريحة المظلومة من خلال تأمين الاحتياجات الضرورية لهم وزياراتها المتكررة لهم وسعيها الدؤوب لحل مشاكلهم".

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